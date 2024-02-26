НБА дисквалифицировала игроков, удаленных в матче Новый Орлеан - Майами
НБА на своем официальном сайте объявила о дисквалификации игроков, которые были удалены в матче Новый Орлеан - Майами.
Несколькими днями ранее в начале четвертой четверти поединка произошла массовая потасовка при участии игроков и тренеров обеих команд.
В результате с площадки были удалены Наджи Маршалл, Джимми Батлер, Хосе Альварадо и Томас Брайант.
Теперь стало известно их послематчевое наказание. Так, Маршалл и Батлер были дисквалифицированы на одну игру без сохранения зарплаты. Альварадо и Брайант получили по три матча дисквалификации.
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Примечательно, что отстранение на одну игру получил также Никола Йович (Майами) за то, что покинул зону запасных игроков ради участия в потасовке.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня.
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