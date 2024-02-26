НБА дисквалифицировала игроков, удаленных в матче Новый Орлеан - Майами

При этом наказание получил еще один игрок, чье участие в потасовке сначала осталось незамеченным.

НБА на своем официальном сайте объявила о дисквалификации игроков, которые были удалены в матче Новый Орлеан - Майами.

Несколькими днями ранее в начале четвертой четверти поединка произошла массовая потасовка при участии игроков и тренеров обеих команд.

В результате с площадки были удалены Наджи Маршалл, Джимми Батлер, Хосе Альварадо и Томас Брайант.

Теперь стало известно их послематчевое наказание. Так, Маршалл и Батлер были дисквалифицированы на одну игру без сохранения зарплаты. Альварадо и Брайант получили по три матча дисквалификации.

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Примечательно, что отстранение на одну игру получил также Никола Йович (Майами) за то, что покинул зону запасных игроков ради участия в потасовке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня.

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