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Баскетбол

В матче Майами - Новый Орлеан произошла потасовка с удалением четырех игроков

В Луизиане этой ночью было очень жарко.
Сегодня, 09:45
Наджи Маршалл и Джимми Батлер / Getty Images
Наджи Маршалл и Джимми Батлер / Getty Images

Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Майами на выезде обыграл Новый Орлеан со счетом 106:95.

Как сообщает The Athletic, на старте четвертой четверти состоялась массовая потасовка. Все началось после того, как Кевин Лав сфолил на Зайоне Уильямсоне.

Игроки обеих команд сбежались к месту события и начали словесную перепалку. Особенно выделились Наджи Маршалл и Джимми Батлер, которых пришлось разнимать. В какой-то момент игрок Пеликанс даже схватил своего оппонента за горло.

Затем возле судейского столика начали выяснять отношения Хосе Альварадо и Томас Брайант. В результате всего произошедшего Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант заработали удаления.

К тому же, с арены были удалены еще и некоторые болельщики. По информации источника, один из них бросал в игроков Майами некоторые предметы.

Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма сумел отличится невероятными статистическими показателями в матче против Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Новый Орлеан Пеликанс

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