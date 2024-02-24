В матче Майами - Новый Орлеан произошла потасовка с удалением четырех игроков
Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Майами на выезде обыграл Новый Орлеан со счетом 106:95.
Как сообщает The Athletic, на старте четвертой четверти состоялась массовая потасовка. Все началось после того, как Кевин Лав сфолил на Зайоне Уильямсоне.
Игроки обеих команд сбежались к месту события и начали словесную перепалку. Особенно выделились Наджи Маршалл и Джимми Батлер, которых пришлось разнимать. В какой-то момент игрок Пеликанс даже схватил своего оппонента за горло.
Naji Marshall choked Jimmy 😬 pic.twitter.com/Bo3NCItnpF— Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) February 24, 2024
Затем возле судейского столика начали выяснять отношения Хосе Альварадо и Томас Брайант. В результате всего произошедшего Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант заработали удаления.
Pelicans and Heat fight 👀 pic.twitter.com/ifVw6dcdsG— NBACentral (@TheDunkCentral) February 24, 2024
К тому же, с арены были удалены еще и некоторые болельщики. По информации источника, один из них бросал в игроков Майами некоторые предметы.
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