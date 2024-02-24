В матче Майами - Новый Орлеан произошла потасовка с удалением четырех игроков

В Луизиане этой ночью было очень жарко.

Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Майами на выезде обыграл Новый Орлеан со счетом 106:95.

Как сообщает The Athletic, на старте четвертой четверти состоялась массовая потасовка. Все началось после того, как Кевин Лав сфолил на Зайоне Уильямсоне.

Игроки обеих команд сбежались к месту события и начали словесную перепалку. Особенно выделились Наджи Маршалл и Джимми Батлер, которых пришлось разнимать. В какой-то момент игрок Пеликанс даже схватил своего оппонента за горло.

Naji Marshall choked Jimmy 😬 pic.twitter.com/Bo3NCItnpF — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) February 24, 2024

Затем возле судейского столика начали выяснять отношения Хосе Альварадо и Томас Брайант. В результате всего произошедшего Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант заработали удаления.

Pelicans and Heat fight 👀 pic.twitter.com/ifVw6dcdsG — NBACentral (@TheDunkCentral) February 24, 2024

К тому же, с арены были удалены еще и некоторые болельщики. По информации источника, один из них бросал в игроков Майами некоторые предметы.

Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма сумел отличится невероятными статистическими показателями в матче против Лейкерс.

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