Виктор Вембаньяма отметился легендарным показателем 5x5 в матче против ЛеБрона

В рамках Национальной баскетбольной лиги Сан-Антонио проиграл Лейкерс (118:123).

Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком лиги, который оформил файв-бай-файв.

На счету французского баскетболиста 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 31 минуту на площадке.

Примечательно, что это пятый случай за последние 15 лет.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня.

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