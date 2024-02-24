НБА: Торонто шокировал Атланту, победы Лейкерс, Голден Стэйт и Милуоки
В ночь на субботу, 24 февраля, состоялись 10 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 23 февраля
Атланта – Торонто 121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)
Атланта: Мюррэй (24 + 10 подборов + 7 передач), Бей (18 + 9 подборов), Джонсон (12 + 12 подборов), Янг (11 + 7 передач), Капела (5 + 7 подборов) – старт; Хантер (22), Богданович (14), Фернанду (12), Мэтьюз (3).
Торонто: Куикли (24 + 7 подборов), Барнс (20 + 10 передач), Трент (13), Пелтль (12 + 13 подборов + 6 передач), Нвора (0) – старт; Дик (18), Агбаджи (14), Б. Браун (12), Олиник (10 + 6 передач).
Филадельфия – Кливленд 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)
Филадельфия: Макси (24 + 7 подборов), Харрис (15 + 9 подборов), Хилд (13), Убре (10), Рид (8 + 12 подборов) – старт; Пэйн (16), Мелтон (7), Мартин (6), Каунсил (3), Бамба (2), Батюм (0).
Кливленд: Аллен (24 + 9 подборов), Гарлэнд (20 + 9 передач), Струс (14 + 6 передач), Окоро (11), Э. Мобли (8 + 10 подборов) – старт; Ньянг (9), Леверт (6), Меррилл (3), Портер (2), Уэйд (0).
Мемфис – Клипперс 95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)
Мемфис: Джарен Джексон (29), З. Уильямс (10), В. Уильямс (9 + 8 передач), Кеннард (7), Альдама (7) – старт; Джексон (11), Стивенс (8 + 8 подборов), Кончар (7), Роуз (4), Ларэвиа (3).
Клипперс: Ленард (24 + 8 подборов + 6 потерь), Мэнн (23 + 12 подборов), Джордж (14 + 5 потерь), Зубац (10 + 10 подборов), Харден (9 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Уэстбрук (13), Пламли (6), Коффи (2), Такер (0).
Новый Орлеан – Майами 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)
Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (19), Валанчюнас (12 + 10 подборов), Мерфи (5), Макколлум (2) – старт; Хоукинс (14), Нэнс (10 + 9 подборов), Робинсон-Эрл (5), Альварадо (5), Маршалл (0).
Майами: Адебайо (24 + 7 подборов), Батлер (23 + 9 подборов + 6 передач), Хирро (15), Калеб Мартин (8), Йович (3) – старт; Д. Робинсон (17), Хакес (8), Хайсмит (5), Лав (3 + 8 подборов).
Оклахома-Сити – Вашингтон 147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 подборов + 9 передач), Холмгрен (25 + 10 подборов), Гидди (12 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (11), Дорт (9) – старт; Уоллес (13), Уиггинс (12), К. Уильямс (12), Джо (8), Хэйворд (8), Джейлин Уильямс (7 + 8 подборов), Флэглер (0), Бийомбо (0), Джонсон (0).
Вашингтон: Бэгли (15 + 14 подборов), Кузма (14), Кулибали (11), Джонс (5 + 6 передач), Шэмет (0) – старт; Пул (21), Кисперт (20), Оморуйи (7), Батлер (4), Шэмпени (4), Болдуин (3), Дэвис (2 + 7 подборов), Гилл (0).
Хьюстон – Финикс 114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)
Хьюстон: Ванвлит (23), Смит (22 + 16 подборов), Шенгюн (17 + 12 подборов), Грин (14), Брукс (2) – старт; Томпсон (15 + 10 подборов), Уитмор (15), А. Холидэй (3), Грин (3).
Финикс: Дюрэнт (28 + 11 подборов + 8 передач), Букер (25), Аллен (15 + 6 передач), Юбэнкс (9), Гордон (5) – старт; Бол (25 + 14 подборов), Янг (2 + 8 подборов), О'Нил (1), Окоги (0).
Миннесота – Милуоки 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)
Миннесота: Эдвардс (28 + 9 подборов), Таунс (22 + 14 подборов), Гобер (12 + 19 подборов), Конли (9), Макдэниэлс (2) – старт; Александер-Уокер (13), Андерсон (8 + 6 передач), Рид (8), Моррис (5).
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 13 подборов), Лиллард (21 + 9 подборов + 10 передач), Б. Лопес (16), Бизли (14), Краудер (2 + 7 подборов) – старт; Портис (14), Коннотон (8), Беверли (4), Галлинари (0).
Голден Стэйт – Шарлотт 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)
Голден Стэйт: Карри (15), Уиггинс (14), Подземски (13 + 6 передач), Куминга (6 + 7 подборов + 6 передач), Др. Грин (5 + 13 подборов) – старт; Томпсон (13), Пэйтон II (12), Киньонес (5), Муди (5), Сантос (3), Шарич (2), Луни (2), Джексон-Дэвис (2 + 8 подборов), Робинсон (0).
Шарлотт: Бриджес (19 + 9 подборов), Ричардс (11 + 12 подборов), Миллер (11), Мэнн (10), Коди Мартин (7) – старт; Мицич (10), Г. Уильямс (10), Сет Карри (6), Макгауэнс (0), Тор (0).
Портленд – Денвер 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)
Портленд: Грант (25), Эйтон (22 + 10 подборов), Саймонс (21 + 8 передач), Мюррэй (9 + 8 подборов), Камара (6) – старт; Бэнтон (14), Рит (8), Тайбулл (3), Уокер (2), Хэгенс (2), Минайя (0).
Денвер: Портер (34 + 12 подборов), Йокич (29 + 15 подборов + 14 передач), Джексон (9), Колдуэлл-Поуп (9), Гордон (8 + 7 передач) – старт; Гиллеспи (18), Уотсон (8), Ннаджи (6), К. Браун (3), Стротер (2), Пикетт (1), Ки (0), Дж. Холидэй (0), Хафф (0).
Лейкерс – Сан-Антонио 123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)
Лейкерс: Джеймс (30 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (28 + 13 подборов), Расселл (22 + 6 передач), Хатимура (17 + 7 подборов), Ривз (10 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Хэйс (8), Принс (5), Кристи (3), Худ-Шифино (0), Уиндлер (0), Льюис (0), Динуидди (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 12 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов), Сохан (15 + 14 подборов), Васселл (10), Джонс (8), Шэмпени (7) – старт; Брэнэм (17), Коллинз (14), К. Джонсон (14), Уэсли (4), Осман (2), Мамукелашвили (0).
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