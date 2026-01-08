Аталанта обменяла Трея Янга в Вашингтон

Руководство Атленты Хоукс приняло решение обменять многолетнего лидера команды Трея Янга после того, как его роль в команде несколько уменьшилась.

В начале 2026 года появилась информация, что Янг и его агенты работают над обменом.

Атланта договорилась о трейде с Вашингтон Визардс. Хоукс за четырехкратного участника Матча Звезд получат 34-летнего защитника Си Джей Макколлума и 26-летнего форварда Кори Кисперта.

Янг покидает Атланту в статусе рекордсмена клуба по количеству ассистов и точных трехочковых в истории.

