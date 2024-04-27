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Обладатель премии Пушкаша намерен продать награду за кругленькую сумму ради видеоигр

Бразилец хочет открыть киберспортивный клуб.
Сегодня, 10:10
Венделл Лира / instagram.com/wendelllira
Венделл Лира / instagram.com/wendelllira

Бразильский футболист Венделл Лира получил премию Пушкаша в 2015 году за самый красивый гол года.

Лира в номинации превзошел Лионеля Месси, который занял второе место в голосовании.

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Через год Венделл закончил профессиональную карьеру. Он стал стримером и профессиональным игроком FIFA. 

Сейчас бразилец заявил, что готов продать награду за более 300 тысяч евро. Он намерен заработанные средства потратить на развитие киберспорта в Бразилии.

"Это награда, которой, видимо, не будет у Месси. Мое имя уже в истории, поэтому если появится предложение продать ее на аукционе и выиграть 2 миллиона реалов, почему бы и нет? 

Я согласился бы на 500 000 реалов и основал бы собственный институт видеоигр в Гоянии", - приводит слова Лиры Cartoloucos.

Ранее сообщалось, что Месси привнес новую традицию в Интер Майами.

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