Обладатель премии Пушкаша намерен продать награду за кругленькую сумму ради видеоигр

Бразильский футболист Венделл Лира получил премию Пушкаша в 2015 году за самый красивый гол года.

Лира в номинации превзошел Лионеля Месси, который занял второе место в голосовании.

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Через год Венделл закончил профессиональную карьеру. Он стал стримером и профессиональным игроком FIFA.

Сейчас бразилец заявил, что готов продать награду за более 300 тысяч евро. Он намерен заработанные средства потратить на развитие киберспорта в Бразилии.

Wendell Lira won the Puskás award that year. It’s a good goal, but not as good and important as Messi’s goal. pic.twitter.com/GORHjVy6ir — Tactical Barça (@TacticalBarca) October 2, 2021

"Это награда, которой, видимо, не будет у Месси. Мое имя уже в истории, поэтому если появится предложение продать ее на аукционе и выиграть 2 миллиона реалов, почему бы и нет?

Я согласился бы на 500 000 реалов и основал бы собственный институт видеоигр в Гоянии", - приводит слова Лиры Cartoloucos.

Ранее сообщалось, что Месси привнес новую традицию в Интер Майами.

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