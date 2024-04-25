Жена Довбика показала, как форвард полакомился национальным блюдом Украины
Артем готовится к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогу сезона.
В субботу, 27 апреля, Жирона проведет поединок против Лас-Пальмаса в рамках чемпионата Испании.
Каталонский клуб продолжает подготовку к матча.
Читай также: "Гигант": в Испании красноречиво оценили гол Довбика
Незадолго до игры жена украинца Артема Довбика Юлия опубликовала фото, показав рацион форварда. Девушка добавила фотографию своего мужа с салом, хреном.
"Мы вышли на новый уровень подготовки перед матчами".
На данный момент Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги, имея на своем счету 18 голов.
Ранее сообщалось, что украинец может перейти в итальянский топ-клуб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!