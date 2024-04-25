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Жена Довбика показала, как форвард полакомился национальным блюдом Украины

Артем готовится к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогу сезона.
Сегодня, 13:37
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 27 апреля, Жирона проведет поединок против Лас-Пальмаса в рамках чемпионата Испании.

Каталонский клуб продолжает подготовку к матча.

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Незадолго до игры жена украинца Артема Довбика Юлия опубликовала фото, показав рацион форварда. Девушка добавила фотографию своего мужа с салом, хреном.

"Мы вышли на новый уровень подготовки перед матчами".

На данный момент Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги, имея на своем счету 18 голов.

Ранее сообщалось, что украинец может перейти в итальянский топ-клуб.

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