"Гигант": в Испании красноречиво оценили гол Довбика
Пресс-служба Ла Лиги вспомнила 18-й гол украинца в чемпионате.
В рамках 32-го тура чемпионата Испании Жирона переиграла Кадис (4:1).
На 71-й минуте встречи в составе хозяев забил украинский форвард Артем Довбик.
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Пресс-служба Ла Лиги посмаковала момент с участием 26-летнего футболиста.
"Он ГИГАНТ".
❤️ es un GIGANTE. #LALIGAHighlights | @GironaFC#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/GHLNxff6Zv— LALIGA (@LaLiga) April 25, 2024
Отметим, что на данный момент Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги, имея на своем счету 18 голов.
Ранее сообщалось, что украинец может перейти в итальянский топ-клуб.
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