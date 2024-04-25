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"Гигант": в Испании красноречиво оценили гол Довбика

Пресс-служба Ла Лиги вспомнила 18-й гол украинца в чемпионате.
Сегодня, 10:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 32-го тура чемпионата Испании Жирона переиграла Кадис (4:1).

На 71-й минуте встречи в составе хозяев забил украинский форвард Артем Довбик.

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Пресс-служба Ла Лиги посмаковала момент с участием 26-летнего футболиста.

"Он ГИГАНТ".

Отметим, что на данный момент Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги, имея на своем счету 18 голов.

Ранее сообщалось, что украинец может перейти в итальянский топ-клуб.

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