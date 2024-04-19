Тренер Жироны сообщил, готов ли Цыганков к ближайшему матчу

Главный тренер Жироны Мичел поделился информацией о травмированных игроках перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против Кадиса, который состоится 20 апреля.

По словам наставника каталонской команды, в ближайшем поединке не примут участие вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы, и нападающий Кристиан Стуани.

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"Они не тренировались, и их участие практически исключено. Завтра мы проведем последние тесты. Но им будет сложно быть готовыми к игре. С остальным все в порядке, и мы готовы", - приводит слова Мичела Marca.

Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 28 матчей, записав на свой счет шесть голов и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в сферу интересов двух европейских грандов.

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