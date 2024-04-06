"Это не мое упражнение": Довбик и Цыганков сыграли в футбольный гольф

Во время паузы в чемпионате Испании Жирона продолжает проводить тренировки.

Пресс-служба каталонцев опубликовала видео, на котором Артем Довбик и Виктор Цыганков соревнуются между собой в футбольнном гольфе.

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Украинцы должны были поочередно отправить мяч с линии ворот на 11-метровую точку. Довбик и Цыганков не смогли справиться с заданием на 100%, но победу добыл Виктор, который был ближе всего к отмете.

Довбик лаконично объяснил свое поражение словами:

"Это не мое упражнение".

Ранее Артем и Виктор приняли участие в челлендже, задачей которого было попасть с нулевого угла в ворота.

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