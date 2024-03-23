Довбик VS Цыганков: футболисты Жироны приняли участие в забавном челлендже

Игроки выяснили, кто из них лучше закручивает мяч.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик приняли участие в челлендже.

Перед отьездом в национальную команду Жирона устроила для игроков соревнование. Задача состояла в том, чтобы закрутить мяч с линии поля - было по шесть попыток.

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Лучше справился Артем Довбик, который реализовал пять попыток.

Ранее Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины.

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