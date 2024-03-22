"Как вам не стыдно": Малиновский пристыдил свой бывший клуб за видео с россиянином
Аталанта выложила совемтсный пост со сборной 404.
Руслан Малиновский пристыдил свой бывший клуб за совместный пост со сборной 404.
Аталанта выложила видео гола миранчука в матче против сборной Сербии. В комментариях сразу отметился Руслан Малиновский.
Украинский хавбек поинтересовался, не стыдно ли итальянцам выкладывать совместные посты с росиянами.
Стоит отметить, что в комментариях также отметилась и супруга Руслана, и в целом под постом разгорелась настоящая война.
Ранее также сообщалось, что Матвиенко вписал свое имя в историю сборной Украины.
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