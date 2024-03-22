iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матвиенко стал лишь третьим в истории сборной автором автогола

Вписал свое имя в анналы национальной команды.
Сегодня, 18:40
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Николай Матвиенко стал третьим игроком сборной Украины, который отметился автоголом.

Напомним, в матче плей-офф отбора на ЧЕ-2024 наша сборная обыграла Боснию, все голы матче забивали только украинцы.

На 57-й минуте Николай Матвиенко неудачно подставил ногу под удар Дедича и срезал мяч в свои ворота. 

Защитник донецкого Шахтера стал третьим игроком в истории национальной команды, кто забивал в свои ворота.

Все авторы автоголов в составе сборной Украины по футболу

  • 7 октября 2020 года. Виталий Миколенко (Франция - Украина 7:1)
  • 5 июня 2022 года. Андрей Ярмоленко (Уэльс - Украина 1:0)
  • 21 марта 2024 года. Николай Матвиенко (Босния и Герцеговина - Украина 1:2)

А видеообзор поединка Босния и Герцеговина - Украина доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Матвиенко

Статьи по теме

Защитник Шахтера стал ключевой целью чемпиона Италии Защитник Шахтера стал ключевой целью чемпиона Италии
Кривцов - Матвиенко: Забил гол в ЛЧ и осмелел, сынок? Кривцов - Матвиенко: Забил гол в ЛЧ и осмелел, сынок?
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Игрок сборной Украины забил дебютный гол в Лиге чемпионов Игрок сборной Украины забил дебютный гол в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:20
"Как вам не стыдно": Малиновский пристыдил свой бывший клуб за видео с россиянином
Европа19:55
Барселона планирует предложить обмен клубу Миколенко
Формула 119:34
Уильямс выставит только один болид на Гран-при Австралии
Европа18:59
Сын легендарного защитника Милана может сменить футбольное гражданство
Украина18:40
Матвиенко стал лишь третьим в истории сборной автором автогола
Киберспорт18:35
NaVi играют со Spirit на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen: онлайн-трансляция
Другие18:24
Украинские фигуристы показали лучший результат на ЧМ за 15 лет
Теннис18:03
Костюк не смогла выйти на матч турнира WTA 1000 в Маями
Украина17:50
Бывший игрок лондонского Арсенала забил за Звягель
Европа17:25
В Англии раскритиковали новый комплект формы сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK