Матвиенко стал лишь третьим в истории сборной автором автогола

Вписал свое имя в анналы национальной команды.

Николай Матвиенко стал третьим игроком сборной Украины, который отметился автоголом.

Напомним, в матче плей-офф отбора на ЧЕ-2024 наша сборная обыграла Боснию, все голы матче забивали только украинцы.

На 57-й минуте Николай Матвиенко неудачно подставил ногу под удар Дедича и срезал мяч в свои ворота.

Защитник донецкого Шахтера стал третьим игроком в истории национальной команды, кто забивал в свои ворота.

Все авторы автоголов в составе сборной Украины по футболу

7 октября 2020 года. Виталий Миколенко (Франция - Украина 7:1)

5 июня 2022 года. Андрей Ярмоленко (Уэльс - Украина 1:0)

21 марта 2024 года. Николай Матвиенко (Босния и Герцеговина - Украина 1:2)

А видеообзор поединка Босния и Герцеговина - Украина доступен на нашем сайте.

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