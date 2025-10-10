iSport.ua
Матвиенко проводит 80-й матч за сборную Украины

29-летний защитник вывел "сине-желтых" на поединок с Исландией в статусе капитана.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проводит в гостях матч с Исландией в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

На поле "сине-желтых" с капитанской повязкой вывел 29-летний защитник Шахтера Николай Матвиенко, для которого этот поединок стал 80-м в составе украинской национальной команды.

Читай также: Украина огласила стартовый состав на матч с Исландией

Дебютировал за сборную Украины Матвиенко в марте 2017 года в отборочном матче ЧМ-2018 с Хорватией (0:1). В 79 поединках за главную команду страны защитник отличился одной результативной передачей и заработал шесть желтых карточек.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Исландия - Украина.

