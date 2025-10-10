Украина огласила стартовый состав на матч с Исландией

Ребров определил, кто сыграет с первых минут в отборочном поединке ЧМ-2026.

В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет в гостях с Исландией в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров перед поединком назвал стартовый состав своей команды.

Состав сборной Украины:

Старт: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Владислав Ванат.

Запасные: Георгий Бущан, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондар, Владимир Бражко, Артем Довбик, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Дмитрий Ризнык.

Свою стартовую одиннадцатку также назвал тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон.

Состав сборной Исландии:

Старт: Олафссон, Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон, Гвюндмюнссон, Йоханнессон, Харальдссон, Магнуссон, Тортстейнсон, Гудьонсен.

Запасные: Вальдимарссон, Эйнарссон, Томассон, Тордарсон, Хельгасон, Виллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Бьяркасон, Хлинссон, Гудьонсен.

Напомним, что матч Исландии и Украины будет сыгран в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр и начнется в 21:45 по киевскому времени.

