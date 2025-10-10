Исландия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 10.10.2025

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка украинской национальной команды в отборе мирового первенства.

В пятницу, 10 октября, национальная сборная Украины сыграет свой третий матч в квалификации чемпионата мира-2026.

Следующим соперником "сине-желтых" в отборочном цикле мирового первенства станет команда Исландии, которой подопечные Сергея Реброва будут противостоять в гостях.

Поединок состоится в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Исландия - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 10 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Сборная Украины в сентябре стартовала в квалификации ЧМ-2026 с поражения 0:2 от Франции в номинально домашнем матче, после чего завершила ничьей 1:1 гостевой поединок с Азербайджаном. Исландия в своем первом матче отбора разгромила 5:0 азербайджанцев, а затем уступила французам со счетом 1:2.

На данный момент в группе D европейской квалификации ЧМ-2026 лидирует Франция, имея в своем активе шесть очков. Исландия с тремя пунктами идет второй, а на счету Украины и Азербайджана по одному набранному баллу.

