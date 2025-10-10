Исландия - Украина 3:5: обзор матча и результат игры 10.10.2025

"Сине-желтые" растеряли преимущество в два мяча, но восстановили его под конец встречи.

В пятницу, 10 октября, сборная Украины встречалась с Исландией в своем третьем матче в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Подопечные Сергея Реброва по итогам первого тайма обеспечили себе преимущество в два мяча, которое растеряли во втором, но все же добили соперника в результативном противостоянии со счетом 5:3.

Читай также: Франция легко разобралась с Азербайджаном

Украина повела в поединке на 14-й минуте, когда Виталий Миколенко прошел по своему левому флангу и выдал передачу под удар в район одиннадцатиметровой отметки на Руслана Малиновского, который в касание переправил мяч в сетку.

Источник: Getty Images

Исландия пошла отыгрываться и была близка к тому, чтобы исправить ситуацию на 28-й минуте, однако удар Альберта Гудмундссона пришелся в перекладину. Тем не менее своего хозяева поля добились на 34-й минуте, когда Анатолий Трубин не справился с ударом Микаэля Эллертссона в ближний угол.

Источник: Getty Images

Вскоре "сине-желтые" еще и остались без Георгия Судакова, который из-за повреждения был вынужденно заменен на Нараза Волошина. Все же концовка первого тайма осталась за украинцами, которые еще дважды поразили ворота оппонентов. Сначала на 45-й минуте Алексей Гуцуляк с разворота успешно пробил с лини вратарской, а вскоре Малиновский дублем отметил возвращение в сборную, зарядив из-за пределов штрафной в правую девятку.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи сборная Исландии проявила характер и сумела вернуться в игру, восстановив паритет в противостоянии. На 59-й минуте Альберт Гудмундссон в падении головой замкнул подачу в штрафную, а на 75-й минуте оформил дубль, пробив низом из района одиннадцатиметровой отметки.

Источник: Getty Images

Все же украинская сборная снова выдала результативную концовку тайма и матча в целом, отправив в ворота соперника еще два мяча. На 85-й минуте Иван Калюжный слета успешно пробил из-за пределов штрафной, а на 89-й минуте Олег Очеретько также дальним ударом установил окончательный результат. Для обоих эти голы стали дебютными в составе сборной Украины.

Источник: Getty Images

Украина одержала первую победу в квалификации ЧМ-2026 и с четырьмя очками поднялась на второе место в группе D. Лидирует в квартете Франция, которая выиграла все свои три матча. Исландия осталась с тремя пунктами, а Азербайджан имеет один набранный балл.

Статистика матча Исландия - Украина в квалификации ЧМ-2026

Исландия - Украина 3:5

Голы: Эллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 - Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 0.62

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 9 - 8

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 4 - 2

Фолы: 11 - 13

Исландия: Олафссон - Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон (Андерсон, 87) - Гудмундссон, Йоханнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон - Магнуссон (Томассон, 69), Гудьонсен (Виллюмссон, 87), Торстейнссон (Глинссон, 69).

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжный, Малиновский (Бондаренко, 87) - Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).

Предупреждения: Гудьонсен - Матвиенко, Конопля, Миколенко, Очеретько.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!