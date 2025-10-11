iSport.ua
Футбол

Исландия - Украина 3:5: видео голов и лучших моментов матча 10.10.2025

Вашему вниманию обзор поединка украинской национальной команды в квалификации ЧМ-2026.
Сегодня, 00:35       Автор: Игорь Мищук
Украина победила Исландию / Getty Images

В пятницу, 10 октября, сборная Украины провела гостевой матч с Исландией в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Команда Сергея Реброва сумела одержать первую победу в нынешнем отборочном цикле, устроив с исландцами голепад, успех по итогам которого праздновали "сине-желтые".

Читай также: Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией

В первом тайме соперники обменялись голами усилиями Руслана Малиновского и Микаэля Эллертссона, а перед перерывом украинцы обеспечили себе преимущество в два мяча, когда отличился Алексей Гуцуляк, а Малиновский оформил дубль.

Два мяча Альберта Гудмундссона во второй половине встречи вернули Исландию в игру, но все же украинцы вырвали победу. Иван Калюжный и Олег Очеретько дебютными голами за сборную эффектно закрыли поединок.

Вашему вниманию видео всех голов матча Исландия - Украина в отборе ЧМ-2026:

Исландия - Украина 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 - Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 89

Исландия: Олафссон - Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон (Андерсон, 87) - Гудмундссон, Йоханнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон - Магнуссон (Томассон, 69), Гудьонсен (Виллюмссон, 87), Торстейнссон (Глинссон, 69).

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжный, Малиновский (Бондаренко, 87) - Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).

Предупреждения: Гудьонсен - Матвиенко, Конопля, Миколенко, Очеретько.

Источник видео: MEGOGO

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

