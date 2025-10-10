iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Франция легко разобралась с Азербайджаном

Команда Дешама - абсолютный лидер группы.
Вчера, 23:42       Автор: Андрей Безуглый
Франция - Азербайджан / Getty Images
Франция - Азербайджан / Getty Images

В пятницу, 10 октября, Франция принимала дома Азербайджан в рамках квалификации ЧМ-2026.

Уже на 11-й минуте Гюсто мог открывать счет, но не сумел с убойной позиции переиграть вратаря.

Франция продолжала давить, но в итоге сумела открыть счет лишь на 47-й минуте благодаря удару Мбаппе.

Второй тайм хозяева провели в той же доминирующей манере, и так же сложно им было находить подступы к воротам Азербайджана.

В итоге на 69-й минуте Рабьо головой вколотил второй гол, а в конце матча окончательный счет установил Товен, вышедший вместе получившего повреждения Килиана Мбаппе.

Таким образом Франция осталась лидером группы с девятью очками, опережая Украину на пять пунктов.

Статистика матча Франция - Аезрбайджан квалификации ЧМ-2026

Франция - Аезрбайджан 3:0
Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.19 - 0.04
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 33 - 1
Удары в створ: 9 - 0
Угловые: 10 - 0
Фолы: 8 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026 Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026 Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию "Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
Ребров: Победа сегодня была на первом месте Ребров: Победа сегодня была на первом месте

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK