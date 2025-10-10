Франция легко разобралась с Азербайджаном

В пятницу, 10 октября, Франция принимала дома Азербайджан в рамках квалификации ЧМ-2026.

Уже на 11-й минуте Гюсто мог открывать счет, но не сумел с убойной позиции переиграть вратаря.

Франция продолжала давить, но в итоге сумела открыть счет лишь на 47-й минуте благодаря удару Мбаппе.

Второй тайм хозяева провели в той же доминирующей манере, и так же сложно им было находить подступы к воротам Азербайджана.

В итоге на 69-й минуте Рабьо головой вколотил второй гол, а в конце матча окончательный счет установил Товен, вышедший вместе получившего повреждения Килиана Мбаппе.

Таким образом Франция осталась лидером группы с девятью очками, опережая Украину на пять пунктов.

Статистика матча Франция - Аезрбайджан квалификации ЧМ-2026

Франция - Аезрбайджан 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.19 - 0.04

Владение мячом: 77% - 23%

Удары: 33 - 1

Удары в створ: 9 - 0

Угловые: 10 - 0

Фолы: 8 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!