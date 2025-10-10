Франция легко разобралась с Азербайджаном
В пятницу, 10 октября, Франция принимала дома Азербайджан в рамках квалификации ЧМ-2026.
Уже на 11-й минуте Гюсто мог открывать счет, но не сумел с убойной позиции переиграть вратаря.
Франция продолжала давить, но в итоге сумела открыть счет лишь на 47-й минуте благодаря удару Мбаппе.
Второй тайм хозяева провели в той же доминирующей манере, и так же сложно им было находить подступы к воротам Азербайджана.
В итоге на 69-й минуте Рабьо головой вколотил второй гол, а в конце матча окончательный счет установил Товен, вышедший вместе получившего повреждения Килиана Мбаппе.
Таким образом Франция осталась лидером группы с девятью очками, опережая Украину на пять пунктов.
Статистика матча Франция - Аезрбайджан квалификации ЧМ-2026
Франция - Аезрбайджан 3:0
Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84
Ожидаемые голы (xG): 2.19 - 0.04
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 33 - 1
Удары в створ: 9 - 0
Угловые: 10 - 0
Фолы: 8 - 14
