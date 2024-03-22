Босния и Герцеговина - Украина 1:2: видео голов и обзор матча 21.03.2024

В четверг, 21 марта, в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Боснии и Герцеговины встретилась с национальной командой Украны.

Первый гол в данной игре случился на 57-й минуте. Рикошет от Николая Матвиенко помог мячу после удара одного из игроков команды хозяев залететь в ворота.

Далее на поле вышел Роман Яремчук и наша команда стала играть намного увереннее в атаке. Сначала украинец отличился забитым голом, а уже спустя пару минут отдал прекрасный ассист на Артема Довбика, который вырвал победу для своей команды.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Босния и Герцеговина - Украина полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024

Босния и Герцеговина - Украина 1:2

Голы: Матвиенко (аг), 57 - Яремчук, 85, Довбик, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0,47 - 0,98

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 1 - 3

Фолы: 14 - 20

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Гаджикадунович, Колашинац - Дедич (Чивич, 67), Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90+2), Газибегович - Джеко, Демирович.

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко (Яремчук, 81), Зинченко (Малиновский, 76), Судаков - Зубков (Гуцуляк, 76), Довбик (Таловеров, 90+2), Мудрик.

Предупреждения: Колашинац, Газибегович, Ахмедходжич - Матвиенко, Конопля, Яремчук.

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