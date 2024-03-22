"Хочет на Евро": Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины

Каталонский клуб отреагировал на успешную игру своего нападающего.

Жирона отметила вклад своего нападающего Артема Довбика в победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

Накануне форвард на 88-й минуте противостояния с боснийцами забил решающий гол, который вывел украинцев в финал квалификации.

Читай также: Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории

Каталонский клуб опубликовал видео результативного удара своего игрока, сопроводив его словами: "Довбик хочет на Евро!".

DOVBYK vol estar a l’Eurocopa! 🇺🇦🤩 pic.twitter.com/JZU2Y7ECly — Girona FC (@GironaFC) March 21, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Украина (1:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!