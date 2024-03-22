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"Хочет на Евро": Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины

Каталонский клуб отреагировал на успешную игру своего нападающего.
Сегодня, 14:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Жирона отметила вклад своего нападающего Артема Довбика в победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

Накануне форвард на 88-й минуте противостояния с боснийцами забил решающий гол, который вывел украинцев в финал квалификации.

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Каталонский клуб опубликовал видео результативного удара своего игрока, сопроводив его словами: "Довбик хочет на Евро!".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Украина (1:2).

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Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

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