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ЛНЗ уверенно разобрался с Кривбассом

Даже тревога не помешала триумфу гостей.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Кривбасс - ЛНЗ / upl.ua
Кривбасс - ЛНЗ / upl.ua

В воскресенье, 18 октября, Кривбасс принимал дома ЛНЗ.

Гости быстро открыли счет, уже на 7-й минуте Цара забил первый гол в матче. До конца тайма ЛНЗ мог как минимум удвоить преимущество, но хозяева выстояли.

Во втором тайме ЛНЗ продолжил давить, но забить удалось почти до самого конца матча. Вышедший на замену Дэвид отдал на гол Ндиаге на 71-й минуте, а затем матч на полтора часа был прерван из-за воздушной тревоги.

После перерыва ЛНЗ спокойно додавил соперника, забив еще и третий гол.

Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ 9-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - ЛНЗ 0:3
Голы: Цара, 7, Ндиага, 70, Дэвид, 85

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 1 - 5
Угловые: 3 - 13

Кривбасс: Кемкин — Машаду, Виливальд, Джимми, Борхес — Я. Шевченко, Пидгурский (Джовани, 46), Нави — Лин (Ривас, 46), Сатчвелл (Мулик, 77), Каменский (Сек, 66).

ЛНЗ: Ледвий — Роман, Горин, Слюбик, Драмбаев, Кузик (Дэвид, 58) — Якубу (Тлумак, 87), Дидык, Таллес (Твердохлеб, 70) — Ндиага (Доник, 87), Цара (Г. Пасич, 69).

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