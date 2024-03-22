Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории

Гол Боснии и Герцеговине стал не только очень важным, но и по-настоящему особенным.

В рамках полуфинала квалификации на Евро-2024 сборная Украины в очень тяжелом поединке победила Боснию со счетом 2:1.

Игру помог перевернуть выход Романа Яремчука, который сделал голевую передачу на победный гол и собственно сам отметился забитым мячом, сравняв счет.

Данный мяч стал для форварда 14-ым в футболке "желто-голубых". Этот гол помог Роману войти в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в ее истории, обогнав Олега Гусева.

Отметим, что в случае еще одного взятия ворот Яремчук сравняется с нынешним тренером команды Сергеем Ребровым.

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Топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Украины

Андрей Шевченко - 48 Андрей Ярмоленко - 46 Евгений Коноплянка - 21 Сергей Ребров - 15 Роман Яремчук - 14

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