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Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории

Гол Боснии и Герцеговине стал не только очень важным, но и по-настоящему особенным.
Сегодня, 10:58
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках полуфинала квалификации на Евро-2024 сборная Украины в очень тяжелом поединке победила Боснию со счетом 2:1.

Игру помог перевернуть выход Романа Яремчука, который сделал голевую передачу на победный гол и собственно сам отметился забитым мячом, сравняв счет.

Данный мяч стал для форварда 14-ым в футболке "желто-голубых". Этот гол помог Роману войти в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в ее истории, обогнав Олега Гусева.

Отметим, что в случае еще одного взятия ворот Яремчук сравняется с нынешним тренером команды Сергеем Ребровым.

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Топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Украины

  1. Андрей Шевченко - 48
  2. Андрей Ярмоленко - 46
  3. Евгений Коноплянка - 21
  4. Сергей Ребров - 15
  5. Роман Яремчук - 14

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Роман Яремчук

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