Зинченко: Пойду воевать, если меня призовут
Украинец готов идти на фронт.
Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко заявил о готовности воевать.
"Пойду ли я воевать? Сходу дам ответ на вопрос. Конечно, пойду, если меня призовут".
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"Трудно понять, что еще совсем недавно мы были в одной школе, играли на детской площадке или футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну. Честно говоря, это трудно принять, но мы не можем сдаваться", - заявил Зинченко.
В текущем сезоне на счету 27-летнего украинца один гол и два ассиста в 23 матчах АПЛ.
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