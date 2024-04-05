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Зинченко: Пойду воевать, если меня призовут

Украинец готов идти на фронт.
Сегодня, 18:51
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко заявил о готовности воевать.

"Пойду ли я воевать? Сходу дам ответ на вопрос. Конечно, пойду, если меня призовут".

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"Трудно понять, что еще совсем недавно мы были в одной школе, играли на детской площадке или футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну. Честно говоря, это трудно принять, но мы не можем сдаваться", - заявил Зинченко.

В текущем сезоне на счету 27-летнего украинца один гол и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Александр Зинченко

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