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Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство

Игрок "канониров" считает, что его команда вышла на один уровень с "горожанами" и "красными"
Сегодня, 19:56
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

По словам украинца, "канониры" в этом сезоне показали, что готовы быть равноценным конкурентом для Ливерпуля и Ман Сити.

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"Результаты матчей с Ман Сити и Ливерпулем добавили уверенности. Да, я не буду вам врать, 100 процентов. Потому что это показывает, что мы готовы бороться за титул, что мы готовы конкурировать с лучшими командами мира.

Является ли психологически важной для нас ничья с Манчестер Сити? Однозначно да. Непросто играть против "Сити" и "Ливерпуля" на выезде. Это показывает, что "Арсенал" готов бороться за титул.

Для нас всех и для команды хорошо, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Мы все должны бороться и упорно работать, чтобы заслужить возможность играть каждый раз", - сказал Зинченко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити

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