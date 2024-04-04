Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство

Игрок "канониров" считает, что его команда вышла на один уровень с "горожанами" и "красными"

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

По словам украинца, "канониры" в этом сезоне показали, что готовы быть равноценным конкурентом для Ливерпуля и Ман Сити.

Читай также: Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала

"Результаты матчей с Ман Сити и Ливерпулем добавили уверенности. Да, я не буду вам врать, 100 процентов. Потому что это показывает, что мы готовы бороться за титул, что мы готовы конкурировать с лучшими командами мира.

Является ли психологически важной для нас ничья с Манчестер Сити? Однозначно да. Непросто играть против "Сити" и "Ливерпуля" на выезде. Это показывает, что "Арсенал" готов бороться за титул.

Для нас всех и для команды хорошо, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Мы все должны бороться и упорно работать, чтобы заслужить возможность играть каждый раз", - сказал Зинченко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!