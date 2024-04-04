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Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала

Будущее Родриго под большим вопросом.
Сегодня, 18:25
Родриго Гоэс / Getty Images
Родриго Гоэс / Getty Images

Лондонский Арсенал может усилить линию атаки игроком мадридского Реала.

Как сообщает издание Cadena Ser, "канониры" заинтересованы в услугах бразильского вингера Родриго.

Отмечается, что этот трансфер вполне возможен из-за того, что будущее футболиста в стане "сливочных" не определено в связи с предстоящим крайне вероятным приходом в клуб Килиана Мбаппе. Детали возможной сделки остаются неизвестными.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 42 матча, забив 15 голов и отдав 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Реала может вернуться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал реал

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