Хавбек Реала может снова поиграть в АПЛ

Игрок мадридского Реала Дани Себальос может вернуться в АПЛ, пишет Mundo Deportivo.

Хавбек недоволен своим временем в Реала и готов летом сменить прописку, а за ситуацией следят сразу несколько клубов.

Активней всего проявляет себя Ньюкасл, который не прочь дешево усилить полузащиту. Отметим, что Себальос оценвиается в 8 млн евро.

Также хавбеком интересуется ряд испанских клубов, включая, например, мадридский Атлетико. Окончательное решение о переходе будет принимать сам Дани.

В текущем сезоне у Себальоса 21 сыгранных матч, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Ранее также сообщалось, что лидер Ньюкасла рассказал, где хочет продолжить карьеру.

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