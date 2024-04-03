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Лидер Ньюкасла выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе

Исак четко обозначил свои планы.
Сегодня, 18:18
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Форвард Ньюкасла Александер Исак высказался касаемо своего будущего.

"Конечно, я хочу в будущем быть здесь, в Ньюкасле! Я приехал сюда ради проекта, мне очень нравится здесь играть, я действительно чувствую себя как дома".

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"Я хочу завершить этот сезон хорошо. Мне нравится здесь играть", - приводит слова Исака журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в текущем сезоне на счету 24-летнего шведа 15 голов и 1 ассист в 22-х матчах АПЛ.

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