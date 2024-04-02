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Ньюкасл возобновил интерес к игроку Арсенала

Для Аарона Рэмсдейла появился еще один вариант.
Сегодня, 17:50
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Ньюкасл вновь заинтересован в услугах Аарона Рэмсдейла, пишет 90Min.

Английский кипер уже точно проиграл место в рамке Давиду Райе, а потому не прочь летом сменить клубную прописку.

Сейчас Рэмсдейл находится в сфере интересов Вест Хэма и Милана, но сам бы хотел остаться в АПЛ, потому вариант с Ньюкаслом представляет для него интерес.

Эдди Хау, уже работавший с голкипером, уверен, что Рэмсдейл принесет пользу "сорокам" и готов заплатить за него около 30 млн евро.

На текущий момент клуб располагает 35-летним Дубравкой и Поупом, который все еще восстанавливается после травмы.

Ранее также сообщалось, что Тодд Боули выступил в защиту своего клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аарон Рэмсдейл

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