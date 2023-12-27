В Арсенале определились с судьбой одного из голкиперов

Рэмсдейл может покинуть команду в конце сезоне.

Арсенал планирует сохранить голкипера Аарона Рэмсдейла до завершения текущего сезона и не рассматривает возможность его аренды.

Согласно информации от The Athletic, лондонцы установили высокую стоимость за трансфер игрока, если он решит уйти. Контракт Рэмсдейла с клубом действует до лета 2026 года.

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Несмотря на приобретение игрока в 2021 году за 28 млн евро, в этом сезоне он уступает новичку Давиду Рае, сыграв лишь в девяти матчах.

Отметим, для участия на Евро-2024 Рэмсдейлу необходимо увеличить количество игрового времени. На футболиста претендует Ньюкасл.

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