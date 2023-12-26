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Суд оштрафовал легендарного экс-голкипера Арсенала за странный поступок

Йенс Леманн должен будет заплатить около полумиллиона евро за то, что разрезал бензопилой крышу гаража соседа.
Сегодня, 10:46
Йенс Леманн / Getty Images
Йенс Леманн / Getty Images

Экс-голкипер лондонского Арсенала Йенс Леманн будет вынужден заплатить серьезную сумму за свое странное поведение.

Как сообщает издание Bild, немец предстал перед судом за то, что разрезал бензопилой крышу гаража своему соседу. Причиной данного поступка стало то, что гараж закрывал Леманну вид на озеро Штарнбергер-Зее.

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Районный суд Штарнберга признал Йенса виновным в уничтожении чужого имущества, попытке мошенничества и оскорблении работников полиции, заставив его выплатить компенсацию в размере 420 тысяч евро. Прокуррор требовал для бывшего вратаря 10 месяцев условного лишения свободы, однако, представители Фемиды посчитали, что это слишком серьезное наказание.

Отметим, что инцидент произошел в июле минувшего года. Перед тем как совершить содеянное экс-футболист вырвал кабели камеры видеонаблюдения, чтобы не попасться, однако, он не знал того, что у нее есть дополнительный аккумулятор и она может работать автономно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Йенс Леманн

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