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Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны

Мужчина заявляет, что это были крики спартанцев.
Сегодня, 21:42
Дижон / Quest France
Дижон / Quest France

Суд Дижона вынес окончательный вердикт по делу фаната, который имитировал обезьяньи крики во время матча.

Инцидент случился еще в 2019 году во время матча Дижон - Амьен. Болельщик издавал обезьяньи крики в адрес футболиста гостей Пренс-Дезира Гуано.

Читай также: Фанат Динамо - о расистском скандале: Мы решили сделать акцию в поддержку сов и не знаю, как ее звук не отличили от обезьяны

Суд поставил оштрафовать мужчина на 3.78 тысяч евро, а также запретил ему посещать стадион в течении двух лет.

Интересно, что сам фанат не считает себя виноватым и утверждает, что имитировал боевыче кличи спартанцев.

Ранее, напомним, стало известно, что МОК исключил из своих рядов четверых росиян.

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