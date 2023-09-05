Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны

Мужчина заявляет, что это были крики спартанцев.

Суд Дижона вынес окончательный вердикт по делу фаната, который имитировал обезьяньи крики во время матча.

Инцидент случился еще в 2019 году во время матча Дижон - Амьен. Болельщик издавал обезьяньи крики в адрес футболиста гостей Пренс-Дезира Гуано.

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Суд поставил оштрафовать мужчина на 3.78 тысяч евро, а также запретил ему посещать стадион в течении двух лет.

Интересно, что сам фанат не считает себя виноватым и утверждает, что имитировал боевыче кличи спартанцев.

Ранее, напомним, стало известно, что МОК исключил из своих рядов четверых росиян.

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