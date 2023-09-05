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МОК избавился от россиян в своем составе, но не от всех

Почти победа.
Сегодня, 21:19
станислав поздняков
станислав поздняков

МОК опубликовал обновленный состав собственных комиссий.

Ранее в составе комитета числились шестеро росиян, которых не планировалось убирать, несмотря на постоянную критику.

Похоже, МОК наконец прислушался и выключил из своего состава четверых граждан рф. станислав поздняков, анастасия давыдова, родион плитухин и владимир лисин лишились своих постов.

Однако некоторым удалось сохранить членство в комитете. исинбаева осталась членом Комиссии атлетов, но была исключена из Комиссии по окружению спортсменов. Зато получила еще пост в Комиссии по олимпийскому образованию.

Также в система МОК остался и шамиль тарпищев, которого перевели из Комиссии по окружению спортсменов в Комиссию Олимпизм-365.

Ранее, напомним, мужская сборная Украины пробилась в плей-офф ЧЕ по волейболу.

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