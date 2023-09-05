Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Наша сборная одолела испанцев.
Во вторник, 5 сентября, в болгарской Варне встречались сборные Украины и Испании по волейболу в рамках ЧЕ.
Наши парни не оставили ни единого шанса испанцам, уверенно забрав все три сета, хотя, конечно, немного без нервов не обошлось.
Благодаря этой чистой победе наша сборная пробилась в плей-офф чемпионата Европы
Состав сборной Украины: Юрий Семенюк (набрал 9 очков), Юрий Синица (2), Олег Плотницкий (15), Владислав Щуров (1), Василий Тупчий (15), Илья Ковалев (12), Александр Бойко (либеро). На замену выходил Виталий Кучер (1)
Чемпионат Европы-2023. Мужчины
Группа B. Четвертый тур
Испания - Украина 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)
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