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Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу

Наша сборная одолела испанцев.
Сегодня, 19:54
Сборная Украины по волейболу / ФВУ
Сборная Украины по волейболу / ФВУ

Во вторник, 5 сентября, в болгарской Варне встречались сборные Украины и Испании по волейболу в рамках ЧЕ.

Наши парни не оставили ни единого шанса испанцам, уверенно забрав все три сета, хотя, конечно, немного без нервов не обошлось.

Благодаря этой чистой победе наша сборная пробилась в плей-офф чемпионата Европы

Состав сборной Украины: Юрий Семенюк (набрал 9 очков), Юрий Синица (2), Олег Плотницкий (15), Владислав Щуров (1), Василий Тупчий (15), Илья Ковалев (12), Александр Бойко (либеро). На замену выходил Виталий Кучер (1)

Чемпионат Европы-2023. Мужчины
Группа B. Четвертый тур

Испания - Украина 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

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