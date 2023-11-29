Арсенал может отпустить Рэмсдейла

Уже летом за кипером может выстроиться длинная очередь.

Аарон Рэмсдейл может поикнуть Арсенал по истечению сезона, пишет 90Min.

Проиграв конкуренцию Давиду Райе, английский кипер хотел бороться за место в старте. Однако, теперь, когда стало очевидно, кого Артета видит номер один, Рэмсдейл хочет покинуть клуб.

Арсенал, в целом, не против отпустить англичанина, однако не в январе, как того хочет Рэмсдейл. Зато летом "канониры" готовы будут выслушать предложения.

За Аароном внимательно наблюдают команды из второй половины таблицы, такие, как Вулверхэмптон или Борнмут. Также кипер входит в шорт-листы Челси и Ньюкасла. Но все клубы готовы сделать шаг лишь летом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял двух ключевых игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!