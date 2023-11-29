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Арсенал может отпустить Рэмсдейла

Уже летом за кипером может выстроиться длинная очередь.
Сегодня, 19:37
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Аарон Рэмсдейл может поикнуть Арсенал по истечению сезона, пишет 90Min.

Проиграв конкуренцию Давиду Райе, английский кипер хотел бороться за место в старте. Однако, теперь, когда стало очевидно, кого Артета видит номер один, Рэмсдейл хочет покинуть клуб.

Арсенал, в целом, не против отпустить англичанина, однако не в январе, как того хочет Рэмсдейл. Зато летом "канониры" готовы будут выслушать предложения.

За Аароном внимательно наблюдают команды из второй половины таблицы, такие, как Вулверхэмптон или Борнмут. Также кипер входит в шорт-листы Челси и Ньюкасла. Но все клубы готовы сделать шаг лишь летом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял двух ключевых игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Аарон Рэмсдейл

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