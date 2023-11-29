Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом

Сразу два игрока Ливерпуля получили травмы накануне матча ЛЕ против ЛАСКа.

Об этом журналистам рассказал Юрген Клопп во время предматчевой прессконференции. Алиссон и Жота выбыли на неопределенный срок.

"Жота и Алиссон - оба выбыли. Алиссон пропустит чуть меньше. Посмотрим, но он не сыграет ни завтра, ни в воскресенье, ни, вероятно, через неделю. Дальше он должен быть в порядке.

Диогу потребуется немного больше времени – мы точно не знаем, сколько, но это немного серьезнее. Посмотрим", – цитирует немца официальный сайт клуба.

Ранее также сообщалось, что Челси вернет своего воспитанника из аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!