iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом

Алиссон и Жота получили травмы.
Сегодня, 19:04
Алиссон Беккер / Getty Images
Алиссон Беккер / Getty Images

Сразу два игрока Ливерпуля получили травмы накануне матча ЛЕ против ЛАСКа.

Об этом журналистам рассказал Юрген Клопп во время предматчевой прессконференции. Алиссон и Жота выбыли на неопределенный срок.

"Жота и Алиссон - оба выбыли. Алиссон пропустит чуть меньше. Посмотрим, но он не сыграет ни завтра, ни в воскресенье, ни, вероятно, через неделю. Дальше он должен быть в порядке.

Диогу потребуется немного больше времени – мы точно не знаем, сколько, но это немного серьезнее. Посмотрим", – цитирует немца официальный сайт клуба.

Ранее также сообщалось, что Челси вернет своего воспитанника из аренды.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Новое увлечение: Салах хочет встретиться с лучшим шахматистом мира Новое увлечение: Салах хочет встретиться с лучшим шахматистом мира
Звезда Ливерпуля подписала многомиллионный контракт с Adidas Звезда Ливерпуля подписала многомиллионный контракт с Adidas
Ливерпуль неожиданно камбекнул в матче против Сити Ливерпуль неожиданно камбекнул в матче против Сити
"Мы рушим лигу": Гвардиола высказался о раннем начале матча против Ливерпуля "Мы рушим лигу": Гвардиола высказался о раннем начале матча против Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа21:27
Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем
21:08
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
Европа20:59
Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем
Другие20:41
Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира
Формула 120:35
Босс Формулы-1 убежден, что сезон-2024 станет более конкурентным
Украина20:21
Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека
Европа20:04
Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба
Европа19:57
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Европа19:37
Арсенал может отпустить Рэмсдейла
Европа19:04
Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK