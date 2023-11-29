iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ

Андрей Сантос вернется в клуб.
Сегодня, 18:26
Андрей Сантос / Getty Images
Андрей Сантос / Getty Images

Челси планирует вернуть в клуб молодого таланта, который не сумел проявить себя в аренде.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан "синих" преждевременно прибудет бразилец Андрей Сантос, который должен был провести весь сезон в Ноттингем Форрест.

Отмечается, что окончательное решение уже принято, в следующие несколько недель оформят формальности, если ничего не изменится.

В стане "лесников" 19-летний хавбек наиграл всего 97 минут в двух матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

Статьи по теме

Деньги Абрамовича с продажи Челси, предназначенные Украине, предлагали отдать Израилю Деньги Абрамовича с продажи Челси, предназначенные Украине, предлагали отдать Израилю
Челси собирается ввести новую трансферную политику Челси собирается ввести новую трансферную политику
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Формула 118:32
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Европа18:26
Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ
Биатлон17:55
Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10
Европа17:53
Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба
Лига Чемпионов17:25
Экс-арбитр АПЛ заявил, что Ньюкасл ограбили
Европа17:22
Лидер Интера хочет продлить контракт с клубом
Европа17:15
Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Бокс16:40
"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату
Биатлон16:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Лига Чемпионов15:59
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK