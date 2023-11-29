Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ

Челси планирует вернуть в клуб молодого таланта, который не сумел проявить себя в аренде.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан "синих" преждевременно прибудет бразилец Андрей Сантос, который должен был провести весь сезон в Ноттингем Форрест.

Отмечается, что окончательное решение уже принято, в следующие несколько недель оформят формальности, если ничего не изменится.

В стане "лесников" 19-летний хавбек наиграл всего 97 минут в двух матчах.

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