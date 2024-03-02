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Рэмсдейл может получить неожиданный вариант продолжения карьеры

Англичанин может заменить Меняьна в Милане.
Сегодня, 17:54
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Аарон Рэмсдейл может летом сменить клубную прописку, пишет teamtalk.

Английский кипер потерял место основного в Арсенале и хочет покинуть клуб ради игровой практики. Благодаря этому вратарь попал в сферу интересов Милана.

"Россонери" не сумели продлить контракт с Майком Меняьном, потому, вероятно, продадут его летом, чтобы не терять бесплатно. Соответственно, име нужна замена.

Скауты итальянского клуба считают, что Рэмсдейл может идеально подойти клубу, а сам игрок не прочь выступать за Милан.

Также ранее появлялась информация, что Арсенал не против расстаться с Рэмсдейлом и уже подыскал ему замену в чемпионате Нидерландов. Трансфермаркт оценивает англичанина в 28 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария еще может уволить Тухеля до завершения сезона.

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