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Челси хочет заменить своего травмированного голкипера игроком Арсенала

"Синие" хотят усилить проблемную позицию.
Сегодня, 19:50
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Челси рассматривает возможность подписания вратаря Арсенала Аарона Рэмсдейла из-за травмы основного голкипера. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Маурисио Почеттино настаивает на приобретении опытных игроков для улучшения результатов команды в текущем сезоне.

Читай также: Защитник Челси выбыл на длительный срок из-за травмы

Ньюкасл также интересуется Рэмсдейлом, но пока не может позволить себе полноценный трансфер голкипера.

Арсенал может задержать потенциальный трансфер Рэмсдейла в январе, находясь в поисках подходящей замены, чтобы обеспечить глубину состава.

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