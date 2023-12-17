Защитник Челси выбыл на длительный срок из-за травмы

Кукурелья получил повреждение голеностопа и был прооперирован.

Челси потерял на длительный срок испанского защитника Марка Кукурелью.

25-летний футболист получил травму в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном (0:2) и уже пропустил следующий поединок чемпионата против Шеффилд Юнайтед (2:0).

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Как сообщает Daily Mail, игроку диагностировали повреждение голеностопа, после чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

instagram.com/cucurella3

На восстановление испанскому защитнику "синих" потребуется три месяца.

В нынешнем сезоне Кукурелья провел в составе Челси во всех турнирах 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер Челси Маурисио Почеттино планирует устроить массовую чистку в лондонской команде.

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