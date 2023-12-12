Почеттино планирует устроить массовую чистку в Челси

Клуб может покинуть футболист, который присоединился к клубу только летом.

Маурисио Почеттино может устроить в Челси масштабную чистку состава в межсезонье.

Как сообщает издание TeamTalk, стан "синих" в это трансферное окно может покинуть семь футболистов.

Имена всех игроков не уточняются, но, известно, что клуб могут покинуть Марк Кукурелья и Аксель Дисаси, который перешел в команду лишь этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может приобрести бразильского вундеркинда.

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