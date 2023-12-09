Челси намерен подписать бразильского вундеркинда

Лондонский Челси хочет усилиться перспективным футболистом.

Как сообщает издание Goal, "синие" интересуются бразильцем Эстеваном Виллианом. Столичный клуб хочет предложить за 16-летнего нападающего 40 млн евро.

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Коллектив Маурисио Почеттино хочет оформить сделку побыстрее, чтобы опередить конкурентов в лице ПСЖ, Реала и Барселоны.

Эстеван Виллиан был одним из лидеров сборной Бразилии на чемпионате мира до 17 лет, а также успел в этом сезоне дебютировать за Палмейрас, который стал чемпионом Бразилии.

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