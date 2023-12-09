iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси намерен подписать бразильского вундеркинда

"Синие" хотят опередить конкурентов в борьбе за подписание Эстевана Виллиана.
Сегодня, 17:59
Эстеван Виллиан / Getty Images
Эстеван Виллиан / Getty Images

Лондонский Челси хочет усилиться перспективным футболистом.

Как сообщает издание Goal, "синие" интересуются бразильцем Эстеваном Виллианом. Столичный клуб хочет предложить за 16-летнего нападающего 40 млн евро.

Читай также: Челси заинтересован в услугах центрбэка лидера Бундеслиги

Коллектив Маурисио Почеттино хочет оформить сделку побыстрее, чтобы опередить конкурентов в лице ПСЖ, Реала и Барселоны.

Эстеван Виллиан был одним из лидеров сборной Бразилии на чемпионате мира до 17 лет, а также успел в этом сезоне дебютировать за Палмейрас, который стал чемпионом Бразилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер МЮ прокомментировал поражение от Борнмута Лидер МЮ прокомментировал поражение от Борнмута
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко не попал в финал, но стал резервистом, Желтяков поборется за "золото" ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко не попал в финал, но стал резервистом, Желтяков поборется за "золото"
Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Я знаю, что нам повезло Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Я знаю, что нам повезло
Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Лидер МЮ прокомментировал поражение от Борнмута
Водные20:28
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко не попал в финал, но стал резервистом, Желтяков поборется за "золото"
Европа20:12
Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Я знаю, что нам повезло
Европа20:03
Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore
Украина19:55
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Европа19:51
Сербский клуб побил рекорд Реала, который держался более 50 лет
Европа19:36
Тухель отреагировал на разгромное поражение Айнтрахту
НБА19:34
Сан-Антонио повторил антирекордную серию поражений франшизы
Европа19:18
Лунин и Беллингем не сумели помочь Реалу обыграть Бетис
НБА19:11
Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс и Индиана этой ночью определят победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK