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Челси заинтересован в услугах центрбэка лидера Бундеслиги

Джонатан Та может оказаться в стане лондонцев.
Сегодня, 17:15
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Лондонский Челси намерен усилить линию защиты.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, "синие" хотят подписать центрбэка леверкузенского Баварии Джонатана Та.

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Та должен стать преемником 39-летнего Тьяго Сильвы, который, похоже, покинет клуб следующим летом.

Фальк отмечает, что в контракте Джонатана присутствует сумма выкупа, однако, конкретная цифра не называется. Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 20 млн евро.

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