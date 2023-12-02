iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Челси попросил модель OnlyFans раздеться через неделю после рождения ребенка

Николас Джексон, вероятно, попал в громкий скандал.
Сегодня, 14:36
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, Челси на своем поле примет Брайтон в рамках чемпионата Англии. В преддверии матча нападающий лондонской команды Николас Джексон оказался в центре скандала.

Модель OnlyFans и фанатка Челси Астрид Ветт поделилась разговором с человеком, который, как она утверждает, является Николас.

Читай также: "Я вас люблю": российская модель, которая по слухам встречается с Мудриком, обратилась к украинцам

22-летний игрок попросил у девушки прислать фотографию интимного характера.

"Я имею в виду, что хочу, чтобы ты мне что-то прислали, но ты мне ничего не присылаете", - говорит на видео человек, предположительно Джексон. "Может быть, если ты выиграешь в воскресенье, я пришлю тебе что-нибудь".

"Мне нужна мотивация для игры", - заявил игрок.

Примечательно, что 22 ноября сенегалец опубликовал фотографию своего новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что бразильская модель объявила о расставании с Неймаром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ
Деньги Абрамовича с продажи Челси, предназначенные Украине, предлагали отдать Израилю Деньги Абрамовича с продажи Челси, предназначенные Украине, предлагали отдать Израилю
Челси собирается ввести новую трансферную политику Челси собирается ввести новую трансферную политику
ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс15:08
"Есть два парня": Тренер Хэйни назвал бойцов, способных одолеть Стивенсона
Украина14:55
Полузащитник Шахтера отказался возвращаться в Украину
Украина14:55
Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:50
Колос - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:45
Довбик и Цыганков VS Яремчук: онлайн-трансляция матча Жирона - Валенсия
Европа14:36
Форвард Челси попросил модель OnlyFans раздеться через неделю после рождения ребенка
Европа14:25
Довбик возвращается, Цыганков - в основе, Яремчук - в запасе: Жирона и Валенсия назвали составы на матч
Бокс13:56
"Я хотел этого боя": Чжилей заявил, что Джошуа побоялся выйти против него в ринг
Биатлон13:28
Украинская биатлонистка снялась с гонки преследования на Кубке Мира в Эстерсунде
Европа13:24
Бавария потеряла на несколько месяцев защитника из-за тяжелой травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK