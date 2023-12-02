Форвард Челси попросил модель OnlyFans раздеться через неделю после рождения ребенка

В воскресенье, 3 декабря, Челси на своем поле примет Брайтон в рамках чемпионата Англии. В преддверии матча нападающий лондонской команды Николас Джексон оказался в центре скандала.

Модель OnlyFans и фанатка Челси Астрид Ветт поделилась разговором с человеком, который, как она утверждает, является Николас.

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22-летний игрок попросил у девушки прислать фотографию интимного характера.

"Я имею в виду, что хочу, чтобы ты мне что-то прислали, но ты мне ничего не присылаете", - говорит на видео человек, предположительно Джексон. "Может быть, если ты выиграешь в воскресенье, я пришлю тебе что-нибудь".

"Мне нужна мотивация для игры", - заявил игрок.

Chelsea striker Nicolas Jackson tells Astrid Wett ‘I mean I want you to send me something but you’re not sending me anything’ pic.twitter.com/cy7PWjpj85 — george (@StokeyyG2) December 2, 2023

Примечательно, что 22 ноября сенегалец опубликовал фотографию своего новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что бразильская модель объявила о расставании с Неймаром.

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