Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром

Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар стал холостяком.

Бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила, что она рассталась с футболистом.

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"Это личное дело, но поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, предположениями и шутками, я сообщаю вам, что у меня нет отношений. Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы перестанете относиться ко мне таким образом. Спасибо", - написала Бьянкарди в Instagram.

Отметим, что в октябре текущего года у Неймара и Бруны родилась дочь, которую назвали Мэви.

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