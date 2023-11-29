Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром
Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар стал холостяком.
Бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила, что она рассталась с футболистом.
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"Это личное дело, но поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, предположениями и шутками, я сообщаю вам, что у меня нет отношений. Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы перестанете относиться ко мне таким образом. Спасибо", - написала Бьянкарди в Instagram.
Отметим, что в октябре текущего года у Неймара и Бруны родилась дочь, которую назвали Мэви.
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