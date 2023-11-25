Девушка хавбека Тоттенхэма похвастала своим телом после рождения двойни

Алекса Кеннеди, девушка Джеймса Мэддисона, выложила фото в бикини после рождения двойни.

Напомним, что хавбек Тоттенхэма стал отцом сразу двоих детей еще летом. И только сейчас его любимая решила выложить фотографию в бикини.

На фото видно, что у Алексы на животе остались растяжки, однако женщина не уныват, а наоборот надеется немного вдохновить других своим снимком.

"Многие спрашивали меня, не появились ли у меня растяжки после рождения близнецов... И ответ - да, кожа очень растянута. Я знала, что такое может случиться, но с трудом смирилась с этим во время беременности".

После рождения близнецов я научилась любить свое новое тело (не поймите меня неправильно, у меня все еще бывают моменты негатива), но я постоянно напоминаю себе о положительных моментах и о том, что я очень благодарна за то, что мое тело выносило и выкормило 3 здоровых ребенка, да еще и двоих сразу!", - подписала фото Алекса.

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