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Цыганков попал в новое промо в футбольном симуляторе EA FC 24

Украинец удостоился особой карточки.
Сегодня, 20:28
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков получил особую карточку в EA FC 24.

Канадская компания-разработчик игр дала украинцу особую версию с рейтингом 85 в рамках промо Thundertruck.

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По сравнению с обычной карточкой, данная получила +3 к рейтингу и буст на остальные показатели.

В текущем сезоне на счету Цыганкова 2 гола и 2 ассиста в 11-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков EA FC 24

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