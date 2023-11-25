Цыганков попал в новое промо в футбольном симуляторе EA FC 24
Украинец удостоился особой карточки.
Вингер Жироны Виктор Цыганков получил особую карточку в EA FC 24.
Канадская компания-разработчик игр дала украинцу особую версию с рейтингом 85 в рамках промо Thundertruck.
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По сравнению с обычной карточкой, данная получила +3 к рейтингу и буст на остальные показатели.
В текущем сезоне на счету Цыганкова 2 гола и 2 ассиста в 11-ти матчах Ла Лиги.
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