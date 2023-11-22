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Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

Украинец поспорит за данную награду с мощной оппозицией.
Сегодня, 14:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Жироны Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока чемпионата Испании в ноябре.

За данную награду также поспорят Антуан Гризманн (Атлетико), Айосе Перес (Бетис), Анте Будимир (Осасуна) и Борха Майораль (Хетафе).

В свою очередь Довбик отличился в ноябре двумя голами и двумя ассистами в двух играх.

Напомним, 26-летний украинец перешел в Жирону этим летом за почти 8 млн евро.

Ранее Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига артем довбик

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