iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора

Форвард верит в успех национальной команды.
Сегодня, 20:36
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничью с Италией (0:0) и выход команды в плей-офф отбора Евро-2024.

Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что верит в выход в основную часть турнира через дополнительную квалификацию.

Читай также: Дзаньоло: Очень уважаю сборную Украины

"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы-2024.

Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду.

До встречи в марте. Слава Украине," - написал Артем.

Ранее Ребров оценил выступления сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины артем довбик

Статьи по теме

Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта
"Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией "Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией
Буффон оценил выход Италии на Евро-2024 Буффон оценил выход Италии на Евро-2024
Ребров оценил выступления сборной Украины в отборе на Евро-2024 Ребров оценил выступления сборной Украины в отборе на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Евро-202423:53
Евро-2024: Италия, Хорватия и Словения вышли в финальную часть турнира
Евро-202423:51
Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта
Евро-202423:47
Евро-2024: Италия из-за ничьи с Украиной будет в четвертой корзине, Албания и Венгрия - во второй
Евро-202423:45
Квалификация к Евро-2024: Румыния обыграла Швейцарию, Нидерланды разгромили Гибралтар
Евро-202423:38
Греция сенсационно отобрала очки у Франции в последнем туре отбора Евро-2024
Европа23:23
Мюллер не собирается завершать карьеру по окончанию нынешнего сезона
Евро-202423:15
"Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией
Евро-202422:57
"Это было бы ненормально": Луческу назвал сборную, которой нет места на Евро-2024
Формула 122:51
Команда НФЛ, совладельцем которой является Хэмилтон, использует кодовую фразу "Макс Ферстаппен"
Европа22:35
Тепло встретили: игроки Барселоны трогательно поддержали Гави после жуткой травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK