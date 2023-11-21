Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничью с Италией (0:0) и выход команды в плей-офф отбора Евро-2024.

Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что верит в выход в основную часть турнира через дополнительную квалификацию.

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"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы-2024.

Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду.

До встречи в марте. Слава Украине," - написал Артем.

Ранее Ребров оценил выступления сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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