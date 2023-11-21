Ребров оценил выступления сборной Украины в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о выступлениях национальной команды в рамках группового этапа квалификации на Евро-2024.

"Я работаю всего полгода. Есть улучшения в моем видении в игре футболистов. Они понимают тактику, которую мы пытаемся им дать. Первые шаги всегда очень трудные, но даже в этой группе выглядели очень достойно.

Мы боролись до последнего тура, и, как я говорил, с оптимизмом смотрели в будущее. Нас ждут два очень важных матча. Мы должны вернуться в свои клубы и уже готовиться к этим играм".

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"В плей-офф квалификации нет топ-команд. Даже если попадем в группу А, ничего не нужно бояться. Надо готовиться к любому сопернику, и мы будем это делать", – сказал Ребров после матча.

Напомним, в решающем матче своей группы Украина сыграла вничью с Италией (0:0), ввиду чего "желто-синим" предстоит играть в плей-офф.

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